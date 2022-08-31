Соцсети: кузбасская пенсионерка била детей в борьбе за лавочку

На поведение пенсионерки пожаловались жители Салаира. По их словам, жительница одного из домов регулярно прогоняет детей с лавочки, установленной у входа в подъезд. При этом кузбассовцы отметили, что для этого пожилая женщина якобы использует агрессивные методы.

‒ Постоянно обливает детей водой, кидается на них, бьет, ворует самокаты, все это для того, чтобы они "ушли с ее лавочки". Куда обращаться? Как с этим бороться? ‒ заявили салаирцы.

Свои слова горожане подкрепили кадрами, на которых видно, как пенсионерка бросает в сторону девочки предмет, напоминающий наполненный пакет. Комментаторы предположили, что дети могли вызвать гнев пожилой женщины неподобающим поведением.