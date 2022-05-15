Соцсети: крупная криптоферма сгорела в кузбасском городе

Кузбассовцы рассказали, что в Юрге сгорела криптоферма. Пользователи Сети отметили, что устройства для майнинга были установлены на стеллажах, занимавших несколько этажей нежилого здания. Очевидцы рассказали, что все оборудование пришло в негодность.

– Криптоферма сгорела в Юрге, скорее всего на Юрмаше, – заявил автор, снявший видео на месте происшествия.

Комментаторы удивились размеру майнинг-фермы и задались вопросом о том, кому она могла принадлежать.

Справка

Криптоферма (майнинг-ферма) – это комплекс устройств, с помощью которых добывается криптовалюта.