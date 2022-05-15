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Соцсети: крупная криптоферма сгорела в кузбасском городе

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Фото:  

Пользователи Сети сообщили, что масштабная майнинг-ферма вышла из строя в одном из городов Кемеровской области.

Кузбассовцы рассказали, что в Юрге сгорела криптоферма. Пользователи Сети отметили, что устройства для майнинга были установлены на стеллажах, занимавших несколько этажей нежилого здания. Очевидцы рассказали, что все оборудование пришло в негодность.

– Криптоферма сгорела в Юрге, скорее всего на Юрмаше, – заявил автор, снявший видео на месте происшествия.

Комментаторы удивились размеру майнинг-фермы и задались вопросом о том, кому она могла принадлежать.


Справка

Криптоферма (майнинг-ферма) – это комплекс устройств, с помощью которых добывается криптовалюта.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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