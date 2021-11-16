Соцсети: кража вещей из автомобиля попала на видео в Новокузнецке

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Двое злоумышленников в южной столице Кузбасса похитили из припаркованной машины чужое имущество. Инцидент попал в объектив устройства видеонаблюдения.

Жительница Новокузнецка разместила в социальных сетях видео, снятое на камеру "умного" домофона во дворе дома №6 на проспекте Мира. На кадрах видно, как двое мужчин подходят к припаркованным автомобилям, а затем начинают извлекать из одного транспортного средства чужое имущество.

‒ Все произошло ночью. Один мужчина стоял на "шухере", второй бросал ему украденные вещи, ‒ сообщает подробности автор поста.

Через какое-то время злоумышленников спугнула сигнализация, сработавшая у припаркованного рядом автомобиля. По словам автора поста, владелец вскрытой машины уже обратился к правоохранителям.

Видео: ВКонтакте / Новокузнецк ОНЛАЙН

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