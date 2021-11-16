Соцсети: кража вещей из автомобиля попала на видео в Новокузнецке

Жительница Новокузнецка разместила в социальных сетях видео, снятое на камеру "умного" домофона во дворе дома №6 на проспекте Мира. На кадрах видно, как двое мужчин подходят к припаркованным автомобилям, а затем начинают извлекать из одного транспортного средства чужое имущество.

‒ Все произошло ночью. Один мужчина стоял на "шухере", второй бросал ему украденные вещи, ‒ сообщает подробности автор поста.



Через какое-то время злоумышленников спугнула сигнализация, сработавшая у припаркованного рядом автомобиля. По словам автора поста, владелец вскрытой машины уже обратился к правоохранителям.