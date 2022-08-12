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Соцсети: кондуктор и водитель автобуса с ломиком напали на детей в Кузбассе

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В кузбасском городе конфликт сотрудников общественного транспорта с детьми шокировал местных жителей. Со слов очевидцев, взрослые с инструментом в руках якобы набросились на малолетних пассажиров.

В сообществе во "ВКонтакте" жительница Ленинска-Кузнецкого сообщила о конфликте кондуктора автобуса с двумя детьми. По словам автора сообщения, женщина буквально кинулась на совершеннолетних из-за крылатого насекомого на окне транспорта. К разборке якобы присоединился и вооруженный инструментом водитель.

Кондуктор кинулась на 15 -ти летнего ребенка и маленькую девочку 9 лет из за бабочке на окне автобуса. А после водитель автобуса пытался ударить монтажкой ребенка, (пунктуация и орфография автор. прим. ред), сообщила горожанка.

При этом в комментариях под публикацией многие жители усомнились в достоверности истории, предположив, что автор публикации несколько"раздула" ее. Некоторые заявили, что лично встречались с этой же работницей автобуса и, по их мнению, дама любит поскандалить с пассажирами.

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