Соцсети: кондуктор и водитель автобуса с ломиком напали на детей в Кузбассе

В сообществе во "ВКонтакте" жительница Ленинска-Кузнецкого сообщила о конфликте кондуктора автобуса с двумя детьми. По словам автора сообщения, женщина буквально кинулась на совершеннолетних из-за крылатого насекомого на окне транспорта. К разборке якобы присоединился и вооруженный инструментом водитель.

– Кондуктор кинулась на 15 -ти летнего ребенка и маленькую девочку 9 лет из за бабочке на окне автобуса. А после водитель автобуса пытался ударить монтажкой ребенка, (пунктуация и орфография автор. прим. ред), – сообщила горожанка.

При этом в комментариях под публикацией многие жители усомнились в достоверности истории, предположив, что автор публикации несколько"раздула" ее. Некоторые заявили, что лично встречались с этой же работницей автобуса и, по их мнению, дама любит поскандалить с пассажирами.