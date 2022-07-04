Соцсети: коммунальщики уничтожили высаженные новокузнечанами деревья

0
Фото:  

В южной столице Кузбасса жители жилого двора пожаловались на коммунальщиков, невнимательность которых массово загубила деревья, высаженные руками граждан.

В Новокузнецке жители двора в окружении домов №18-22 по проспекту Ермакова пожаловались в Сети на неизвестных, которые на корню загубили молодые деревья, высаженные руками граждан.


Так, по словам рассказчицы, в июле уже прижившиеся саженцы вдруг начали засыхать, что насторожило местных жителей. Позже, когда они стали искать проблему, то обнаружили, что к гибели насаждений причастная "злая" рука человека.

Кора деревьев у основания зачищена ножом. И таких деревьев не менее 8 штук. Вот такие нелюди проживают и гадят в том месте где живут, следует из текста сообщения.

В свою очередь в комментариях женщина добавила, что деревья погибали из-за неуклюжего сотрудника УК, который косил траву и случайно леской от прибора снял кору вокруг стволов растений.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Новокузнецк"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37794

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined