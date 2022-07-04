Соцсети: коммунальщики уничтожили высаженные новокузнечанами деревья

В Новокузнецке жители двора в окружении домов №18-22 по проспекту Ермакова пожаловались в Сети на неизвестных, которые на корню загубили молодые деревья, высаженные руками граждан.

Так, по словам рассказчицы, в июле уже прижившиеся саженцы вдруг начали засыхать, что насторожило местных жителей. Позже, когда они стали искать проблему, то обнаружили, что к гибели насаждений причастная "злая" рука человека.

– Кора деревьев у основания зачищена ножом. И таких деревьев не менее 8 штук. Вот такие нелюди проживают и гадят в том месте где живут, – следует из текста сообщения.

В свою очередь в комментариях женщина добавила, что деревья погибали из-за неуклюжего сотрудника УК, который косил траву и случайно леской от прибора снял кору вокруг стволов растений.