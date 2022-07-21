Соцсети: коммунальщики лишили кемеровских детей игр во дворе

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Кемеровчане пожаловались на коммунальщиков, которые уничтожили детскую площадку во дворе, но новую даже спустя три года не установили. В результате детям приходится уходить играть к соседним домам, где есть карусели.

В сообществе во "ВКонтакте" жители столицы Кузбасса пожаловались, что более трех лет дети со двора по улице Космическая, 7 вынуждены играть у соседних домов из-за того, что специалисты уничтожили игровую зону, а вот новую до сих пор не установили.

<...> обещали поставить новую. Обращение в управляющую компанию не дает ни каких результатов. Можно ли как то ускорить процесс? Так как дети гуляют на других площадках, поинтересовалась горожанка.

В свою очередь, в комментариях под публикацией интернет-пользователи с иронией подошли к ситуации и предложили местным детям для развлечений на "площадке развития воображения" включать фантазию.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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