Соцсети: кемеровский школьник попал под отчисление после видео с учителем

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Руководство кемеровской школы приняло решение отчислить одного из учеников после того, как он снял на видео преподавателя, следует из сообщения в соцсети.

Информация об инциденте в одной из школ кузбасской столицы появилась в сообществе во "ВКонткте". Автор опубликовал видеоролик, который сделал ученик местной школы с одним из учителей, за что якобы был отчислен из общеобразовательного учреждения.

За данное видео школьника отчислили из школы. Он снял учителя на видео и загрузил видео в тик ток. Причина отчисления, была задета честь школы и учителя, сказано в подписи к посту.

В комментариях пользователи Сети неоднозначно отнеслись к информации о решении, вынесенном в отношении школьника. Одни заявили, что ребенок был отстранен справедливо и расценили подобный поступок "деградацией". Другие же заверили, что ролик с преподавателем, куда дети наложили музыку, никаким образом не порочит репутацию школы, а отчисление назвали незаконным.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс".

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