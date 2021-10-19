Соцсети: кемеровский школьник попал под отчисление после видео с учителем

Информация об инциденте в одной из школ кузбасской столицы появилась в сообществе во "ВКонткте". Автор опубликовал видеоролик, который сделал ученик местной школы с одним из учителей, за что якобы был отчислен из общеобразовательного учреждения.

– За данное видео школьника отчислили из школы. Он снял учителя на видео и загрузил видео в тик ток. Причина отчисления, была задета честь школы и учителя, – сказано в подписи к посту.

В комментариях пользователи Сети неоднозначно отнеслись к информации о решении, вынесенном в отношении школьника. Одни заявили, что ребенок был отстранен справедливо и расценили подобный поступок "деградацией". Другие же заверили, что ролик с преподавателем, куда дети наложили музыку, никаким образом не порочит репутацию школы, а отчисление назвали незаконным.