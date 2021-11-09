Соцсети: кемеровский инвалид полз по снегу из-за нечищенного тротуара

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Кемеровчанин заснял на камеру, как горожанин с ограниченными возможностями здоровья ползет на коленях по тротуару.

Сегодня, 9 ноября, в социальных сетях появилось видео, которое заснял очевидец на улице Карболитовской. На кадрах видно, как горожанин на коленях толкает инвалидную коляску по тротуару.

‒ Мужчина-инвалид вынужден толкать коляску по снегу, чтобы проехать, ‒ подписал свой ролик кемеровчанин.

Пользователи в комментариях возмутились тем, что оператор не попытался помочь мужчине, а лишь снимал происходящее на камеру. Также кемеровчане отметили, что люди с ограниченными возможностями здоровья действительно имеют проблемы в передвижении по городу, особенно зимой.

‒ Сибирская среда инвалидам зимой с трудом дается, ‒ написали комментаторы.

На ролик отреагировали представители администрации Кемерова. Они сообщили, что данное сообщение взято на контроль и передано специалистам МБУ "Кемеровские автодороги".

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