Соцсети: кемеровские наркоманы раскопали территорию у школы

Кемеровчанин опубликовал видеозапись в сообществе во "ВКонтакте". В подписи он отметил, что встретил двух подозрительных горожан возле начальной школы №90 в микрорайоне Южный.

– Копают наркотики около начальной школы, когда прошел мимо пристально смотрели на меня, школа 90 второй корпус, южный, – поделился подробностями очевидец.

В комментариях мнение аудитории кардинально разделилось. Одни заявили, что в указанной части города встреча с наркоманом-кладоискателем– это не редкость и предложили отпугивать зависимых от таких мест. Другие же предложили автору не делать поспешных выводов.