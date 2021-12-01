Соцсети: кемеровские наркоманы раскопали территорию у школы

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Жители кузбасской столицы в сумерках заметили двух незнакомцев, которые рыли сугробы возле одной из школ на Южном. Очевидцы предположили, что раскопки были организованы ради наркотиков.

Кемеровчанин опубликовал видеозапись в сообществе во "ВКонтакте". В подписи он отметил, что встретил двух подозрительных горожан возле начальной школы №90 в микрорайоне Южный.

Копают наркотики около начальной школы, когда прошел мимо пристально смотрели на меня, школа 90 второй корпус, южный, поделился подробностями очевидец.

В комментариях мнение аудитории кардинально разделилось. Одни заявили, что в указанной части города встреча с наркоманом-кладоискателемэто не редкость и предложили отпугивать зависимых от таких мест. Другие же предложили автору не делать поспешных выводов.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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