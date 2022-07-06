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Соцсети: кемеровчанин в спортивном костюме избил девушку на Южном

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В темное время суток в Заводском районе города жители кузбасской столицы стали свидетелями жестокого конфликта: мужчина избивал девушку, нанося ей удары ногами.

В Сети интернет-пользователи рассказали о жестоком избиении женщины на улице Радищева в Южном районе областного центра. Пост с видео появился в сообществе с кемеровскими новостями во "ВКонтакте".


Судя по кадрам, в темное время суток неизвестный в спортивном костюме серого цвета пинал кого-то ногами. Правда кому именно прилетали удары установить невозможно из-за темноты. Стоит отметить, что в стороне стояла женщина, которая лишь изредка пыталась отвлечь агрессора от жертвы. К слову, автор ролика добавил, что пытался дозвониться до полиции, но безуспешно.


За подробностями журналист AVOKADO обратился в МВД Кузбасса, где сказали, что сигналов о подобных случаях за минувшую ночь не получали. Можно предположить, что информацией о конфликте обладают кемеровские стражи закона. Для выяснения всех обстоятельств местным правоохранителям направлен запрос.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
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