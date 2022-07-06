Соцсети: кемеровчанин в спортивном костюме избил девушку на Южном

В Сети интернет-пользователи рассказали о жестоком избиении женщины на улице Радищева в Южном районе областного центра. Пост с видео появился в сообществе с кемеровскими новостями во "ВКонтакте".

Судя по кадрам, в темное время суток неизвестный в спортивном костюме серого цвета пинал кого-то ногами. Правда кому именно прилетали удары установить невозможно из-за темноты. Стоит отметить, что в стороне стояла женщина, которая лишь изредка пыталась отвлечь агрессора от жертвы. К слову, автор ролика добавил, что пытался дозвониться до полиции, но безуспешно.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в МВД Кузбасса, где сказали, что сигналов о подобных случаях за минувшую ночь не получали. Можно предположить, что информацией о конфликте обладают кемеровские стражи закона. Для выяснения всех обстоятельств местным правоохранителям направлен запрос.