Соцсети: кемеровчанин серьезно пострадал в столкновении с самокатчиком

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В кузбасской столице мужчина на самокате сбил человека, о чем сообщили пользователи Сети.

Кемеровчанка рассказала, что ее племянник получил травмы в результате столкновения с водителем самоката. По словам горожанки, инцидент произошел на проспекте Октябрьском. Родственник женщины передвигался пешком, когда на него якобы налетел самокатчик, который после столкновения скрылся с места происшествия. Юноша, как заявила кемеровчанка, получил серьезные травмы.

– В результате: сотрясение мозга, ушибы, лежит в больнице. Мужчина даже не остановился и продолжал нестись дальше, на огромной скорости, – пожаловалась жительница областного центра.

На прикрепленных к посту в социальной сети снимках запечатлен травмированный молодой человек. Кемеровчанка попросила свидетелей происшествия сообщить в паблик, в котором она и разместила информацию об инциденте.


Обстоятельства происшествия выясняются.


Напомним, что Кузбасс вошел в топ-5 регионов РФ по количеству ДТП с самокатами.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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