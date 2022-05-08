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Соцсети: кемеровчанин с ребенком попал в опасную ситуацию из-за светофора

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Жительница кузбасской столицы сообщила, что ее муж и сын едва не попали под машину из-за некорректной работы светофорного объекта.

Накануне в социальных сетях кемеровчанка рассказала, что ее супруг попал в опасную ситуацию при переходе проезжей части на пересечении проспекта Ленина и улицы Ворошилова. По словам горожанки, мужчину с ребенком чуть не сбил автомобиль. Причиной этого стал светофор, на котором внезапно переключился сигнал.

– Загорелся зеленый, пешеходы пошли, муж с маленьким сыном тоже, вдруг резко внезапно загорается красный, муж видит, что несется машина которая видит красный, но решает проскочить, хотя видел, что пешеходы уже пошли! <...> пешеходы были уже на второй полосе когда резко красный загорелся, муж отскочил в первую полосу машин, хорошо, что другой водитель уже оценил ситуацию и начал тормозить (стиль автора сохранен – прим. ред.), – сообщила женщина.

Кемеровчанка также отметила, что и сама сталкивалась с тем, что сигнал на обозначенном светофоре сменяется некорректно. Горожанка выразила обеспокоенность сохранностью здоровья пешеходов и подчеркнула, что поблизости находится школа и детский сад, поэтому проезжую часть часто переходят дети.


Жители кузбасской столицы отметили, что наблюдали похожую проблему и со светофором на пересечении проспекта Ленина с улицей Волгоградской.

– Ехала по Ленина, загорелся красный, там идет отсчет времени, было 78 и ниже, доходит до 48 и, "Бац - зеленый", пешеходы еще переходят, а у водителей уже зеленый и, конечно же полный ступор и у пешеходов, и у водителей (стиль автора сохранен – прим. ред.), – рассказала одна из горожанок.

Пользователи Сети посоветовали обратиться с вопросом о корректировке работы светофоров к специалистам.

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