Соцсети: кемеровчане сняли на камеру выпавшую из окна общежития женщину

Сегодня, 17 июня, в социальных сетях появился ролик, якобы снятый из окна общежития, расположенного на улице Ногинской в Кемерове. Автор видеозаписи запечатлел женщину, которая какое-то время лежала на подоконнике, а затем упала на землю с высоты.

‒ Женщина была не в себе. <...> Скорая приехала быстро, женщину забрала, значит живая наверное, ‒ заявил очевидец.

Журналист AVOKADO обратился за комментарием в кузбасский СКР. Там корреспонденту сообщили, что информация уточняется.