Соцсети: кемеровчане предупредили о квартирных мошенниках

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Пожилая жительница кузбасской столицы лишилась своих денег после того, как впустила в квартиру пару незнакомцев. По словам автора сообщения, инцидент произошел в самом центре города.

Интернет-пользователь в одном из сообществ с кузбасскими новостями разместил запись с видео, на которое, с его слов, попали действия мошенников. Из подписи к публикации следует, что незнакомцы проникли в жилище кемеровской пенсионерки и обворовали ее.

Внимание, остерегайтесь мошенников! Эти двое орудуют в центре. И пока женщина- наркоманка отвлекала мою маму на кухне толстяк-громила перерыл все вещи в комнате- утащил все деньги из кошелька, следует из текста поста.

Судя по кадрам, в квартиру пожилой дамы зашли темноволосая женщина и мужчина, который был одет в неприметную черную одежду. При этом в момент, когда незнакомка начала отвлекать владелицу дома, ее сообщник расхаживал по комнатам, а когда он вышел из спальни в коридор, то незваные гости скоропостижно скрылись.


Под каким предлогом им удалось переступить порог в чужие владения сейчас неизвестно, однако, чтобы установить все подробности произошедшего журналист AVOKADO направил запрос в ГУ МВД по Кузбассу.

Скриншот: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
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