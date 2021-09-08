Соцсети: кемеровчане наткнулись на улице на труп

В среду, 8 сентября, на улице Металлистов 5 в Кировском районе Кемерова местные жители обнаружили мертвеца, о чем рассказали в соцсетях.
Судя по размещенным кадрам, тело было найдено в кустах. На месте работают стражи порядка.
Жители кузбасской столицы рассказали в соцсетях, что в одном из районов города около девятиэтажки был найден мертвый человек.
В среду, 8 сентября, на улице Металлистов 5 в Кировском районе Кемерова местные жители обнаружили мертвеца, о чем рассказали в соцсетях.
Судя по размещенным кадрам, тело было найдено в кустах. На месте работают стражи порядка.
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