Соцсети: кемеровчане наткнулись на улице на труп

В среду, 8 сентября, на улице Металлистов 5 в Кировском районе Кемерова местные жители обнаружили мертвеца, о чем рассказали в соцсетях.

Судя по размещенным кадрам, тело было найдено в кустах. На месте работают стражи порядка.