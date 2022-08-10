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Соцсети: кемеровчане бросили привязанную собаку умирать на жаре

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Жители кузбасской столицы возмутились поступком земляков, которые жестоко обошлись со своим домашним псом: семья переехала из аварийного дома в новые владения, а пристегнутого цепью питомца бросила на участке со старым жилищем.

В жилом микрорайоне Пионер на улице Дальневосточная, 28 аварийный дом покинули жильцы, однако свою собаку домочадцы оставили на участке. По словам местных граждан, животное в одиночестве сидит на цепи и не подпускает к себе незнакомых прохожих.

Собака к себе ни кого не подпускает, люди подкармливают ее кто чем Хозяин отзовись, забери собаку или хотя бы отпусти ее с цепи, сказал автор в публикации во "ВКонтакте".

При этом в комментариях мнения интернет-пользователей разделились. Некоторые заявили, что люди поступили со своим животным несправедливо и предложили подобных хозяев проучить аналогичным способом, например: "их бы на цепи в жару оставить". Другие предположили, что если освободить четвероногого от оков, то на воле домашний пес может проявить агрессию к людям.

Да!
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