Соцсети: кемеровчане бросили привязанную собаку умирать на жаре

В жилом микрорайоне Пионер на улице Дальневосточная, 28 аварийный дом покинули жильцы, однако свою собаку домочадцы оставили на участке. По словам местных граждан, животное в одиночестве сидит на цепи и не подпускает к себе незнакомых прохожих.

– Собака к себе ни кого не подпускает, люди подкармливают ее кто чем Хозяин отзовись, забери собаку или хотя бы отпусти ее с цепи, – сказал автор в публикации во "ВКонтакте".

При этом в комментариях мнения интернет-пользователей разделились. Некоторые заявили, что люди поступили со своим животным несправедливо и предложили подобных хозяев проучить аналогичным способом, например: "их бы на цепи в жару оставить". Другие предположили, что если освободить четвероногого от оков, то на воле домашний пес может проявить агрессию к людям.