Соцсети: кабан погиб после столкновения с фурой на кузбасской трассе

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Жители Кемеровской области сообщили о ДТП с участием дикого животного.

Накануне, 6 июля, в социальных сетях появилась информация о том, что в Кузбассе якобы произошла автоавария, в которой был сбит насмерть кабан. По словам пользователей Сети, инцидент произошел в Ленинск-Кузнецком районе региона, на дороге в деревню Красноярка. Свои слова кузбассовцы подкрепили снимками с места ДТП, на которых видна туша животного.

– Я на него налетел после того как его сбила фура и новый хендай паркетник (стиль сохранен – прим. ред.), – рассказал в комментариях очевидец произошедшего.

Корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кемеровской области, чтобы выяснить, поступал ли сигнал о подобном происшествии. Правоохранители рассказали, что по данному инциденту к ним никто не обращался.

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Да!
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