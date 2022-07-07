Соцсети: кабан погиб после столкновения с фурой на кузбасской трассе

Накануне, 6 июля, в социальных сетях появилась информация о том, что в Кузбассе якобы произошла автоавария, в которой был сбит насмерть кабан. По словам пользователей Сети, инцидент произошел в Ленинск-Кузнецком районе региона, на дороге в деревню Красноярка. Свои слова кузбассовцы подкрепили снимками с места ДТП, на которых видна туша животного.

– Я на него налетел после того как его сбила фура и новый хендай паркетник (стиль сохранен – прим. ред.), – рассказал в комментариях очевидец произошедшего.

Корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кемеровской области, чтобы выяснить, поступал ли сигнал о подобном происшествии. Правоохранители рассказали, что по данному инциденту к ним никто не обращался.