Соцсети: извращенец мастурбировал на прохожих у кемеровского цирка

По словам жителя кузбасской столицы сегодня днем в центре города был замечен онанист. По словам интернет-пользователя, мужчина сверкнул гениталиями возле цирка в районе трамвайной остановки

– С виду приличный мужчина, спортивного телосложения, в джинсовых шортах до колен, в темно-синей футболке, в черных очках, лысоватый. Стоял в кустах в оживленном месте и теребонькал,– следует из текста сообщения.

Автор указал, что теперь переживает за детей, которые также могут наткнуться на странного мужчину и испугаться.