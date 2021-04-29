Соцсети: из окна кемеровской многоэтажки выпала девушка

0
Фото:  

Утром 29 апреля из окна девятого этажа многоквартирного дома в Кемерове выпала девушка. Об этом сообщили очевидцы.

В четверг, 29 апреля, около 5:00 из окна дома адресу улица Ворошилова 12 выпала девушка, о чем стало известно из сообщения в соцсети. Местные жители отмечают, что горожанка еще 20 минут после падения была жива, дышала, однако бригада медиков приехала уже спустя полчаса. Также внутри квартиры был еще один человек.

— Парень напился, через час тоже в окно полез, орал стоял (авт.стиль сохр. — прим.ред), — написал автор публикации.

Сообщается, что его оттащили обратно. На текущий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24603

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined