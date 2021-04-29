Соцсети: из окна кемеровской многоэтажки выпала девушка

В четверг, 29 апреля, около 5:00 из окна дома адресу улица Ворошилова 12 выпала девушка, о чем стало известно из сообщения в соцсети. Местные жители отмечают, что горожанка еще 20 минут после падения была жива, дышала, однако бригада медиков приехала уже спустя полчаса. Также внутри квартиры был еще один человек.

— Парень напился, через час тоже в окно полез, орал стоял (авт.стиль сохр. — прим.ред), — написал автор публикации.

Сообщается, что его оттащили обратно. На текущий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.