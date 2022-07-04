Соцсети: иномарка влетела в бетонный блок в кузбасском городе

Беловчане рассказали, что инцидент произошел накануне вечером, 3 июля, в поселке 8 марта. По словам горожан, водитель автомобиля Nissan совершил столкновение с бетонным блоком. На фотографиях, сделанных на месте происшествия, видно, что перед иномарки серьезно пострадал.

‒ Вчера вечером на мосту в микрорайоне "8 марта" произошло ДТП участниками которого стали автомобиль и бетонный блок, ‒ рассказали очевидцы.

Корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кемеровской области. Там сообщили, что данных по этому ДТП не имеется.

Возможно, водитель принял решение об оформлении европротокола.