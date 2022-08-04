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Соцсети: иномарка столкнулась с автобусом в Новокузнецке

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Жители южной столицы Кузбасса сообщили о серьезном ДТП.

Сегодня, 4 августа, в социальных сетях появился снимок, на котором новокузнечане запечатлели смятый от удара автомобиль Toyota. На фотографии видно, что вся передняя часть машины оказалась серьезно повреждена. По словам очевидцев, данный урон иномарка получила в результате столкновения с автобусом в микрорайоне Абашево.

‒ ...улица Автодорожная ДТП с автобусом, ДПС нет ‒ отметили свидетели инцидента.

О наличии пострадавших новокузнечане не сообщали. Журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кемеровской области за официальным комментарием. Информация о ДТП выясняется и уточняется.

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Да!
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