Соцсети: грубые фельдшеры долго ехали к лишившемуся сознания пенсионеру в Кемерове

На просторах Сети появилась информация, что накануне 29 августа в кузбасской столице на остановке по адресу проспект Шахтеров, 111 у пожилого человека резко ухудшилось самочувствие, от чего он упал на асфальт и потерял сознание.

Неравнодушная женщина вызвала на место инцидента "скорую", а пока медики были в пути, она оказывала помощь пострадавшему своими усилиями. Время шло, а бригада на указанный адрес так и не явилась.

Тогда же горожанка обратилась в Министерство здравоохранения, но, с ее слов, и этот звонок врачей никак не ускорил. По данным рассказчицы, специалисты прибыли только спустя полчаса.

– Я позвонила в Министерство Здравоохранения г.Кемерово. Они связались со скорой они сказали, что машина выехала ждите (здесь и далее авторский стиль сохранен – прим.ред.), – сказала интернет-пользовательница.

Она добавила, что прибытия медиков пенсионер пришел в себя, но не мог промолвить ни одного слова, что не на шутку перепугало свидетельницу события. Увидев приближающуюся машину "скорой", женщина заметила, что у нее не включены проблесковые маячки и сирена. Местная жительница поинтересовалась у врачей, почему те ехали так долго. Вместо объяснения в ответе фельдшера она почувствовала агрессию.

– Подьехав я спросила у них, что так долго. Когда в рудничном районе 3 больницы. На что мне медицинский персонал который приехал на вызов. Ответила мне. Заткни свой рот, – сообщила гражданка.

В итоге кемеровчанка потребовала от властей, чтобы чиновники дали внятный ответ на ситуацию с долгим прибытием медиков на место инцидента. Вдобавок она попросила объяснить причину хамства со стороны персонала больницы.