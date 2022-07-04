Соцсети: гонщик с перегаром на скорости сбил собаку в кузбасском городе

Инцидент произошел в темное время суток в Белове. По данным рассказчика, водитель, от которого был ощутим неприятный запах перегара, наехал на бездомную собаку в районе крупного продуктового магазина.

– Летают ночью гонщики, с перегаром был парень за рулем. Сбил собаку, бездомную, – следует из текста поста во "Контакте".

При этом интернет-пользователь добавил, что автомобилист не оказал помощь сбитому животному, а вместо этого остановился и возмутился тем, что от его авто после ДТП отлетел кусок бампера. В результате с места происшествия четвероногого оттаскивали неравнодушные прохожие. В комментариях очевидцы добавили, что от удара у пса сломался позвоночник и эту травму он не пережил. Некоторые подписчики сообщества заявили, что доложили о нарушителе стражам закона.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в региональную ГИБДД, где в свою очередь сообщили, что подобного сигнала в базе данных нет.