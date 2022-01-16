Соцсети: двое человек пострадали при столкновении легковушек в Кемерове

Согласно информации автора поста, разместившего снимки разбитых иномарок, инцидент произошел 15 января 2022 года в районе домов №26 и №28 по улице Волгоградской в Ленинском районе Кемерова. По словам пользователя, в результате ДТП были госпитализированы два человека. О том, кем были пострадавшие, водителями или пассажирами, не уточняется.

– Кемерово, Волгоградская 26. Двоих госпитализировали, – подписал фотографии автор поста в социальной сети.

На кадрах видно, что в результате столкновения обе легковушки получили серьезные повреждения: перед автомобилей оказался смят. Обстоятельства произошедшего выясняются.