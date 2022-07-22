Соцсети: две школьницы жестоко избили девочку на пустыре в Кузбассе

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Избиение школьницы, которое происходило на безлюдном пустыре в Ленинске-Кузнецком, попало на видео.

На просторах Сети появилась информация, что школьницы в Ленинске-Кузнецком жестоко обошлись со своей ровесницей. Две несовершеннолетние сначала удерживали жертву за волосы, а после нанесли ей несколько ударов по лицу. Их действия были зафиксированы на камеру.

– Срочная новость, подростки избивают девочку, место локации Ленинск-Кузнецкий. Следите за своими детьми пожалуйста (стиль автора сохранен – прим.ред.), – сказано в публикации, появившейся в сообществе во "ВКонтакте".

Судя по видеозаписи, агрессивные девочки вывели знакомую на пустырь для выяснения отношений. Во время разговора одна из них ударила пострадавшую по лицу, от чего та упала на землю. На этом издевательства не прекратились: лежачую ногой по голове стала добивать и вторая соучастница драки. При этом все это время девочка пыталась им что-то объяснить, а те убеждали ее, что она врет.


В свою очередь, в комментариях интернет-пользователи возмутились жестокости детей и попросили родителей пострадавшей, чтобы они разобрались с обидчиками.

Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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