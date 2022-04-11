Соцсети: ДТП со смертельным исходом произошло на трассе в Кузбассе

Пользователи разместили в социальных сетях видеозапись, снятую на месте ДТП, произошедшего на автодороге Пинигино - Плотниково. На кадрах виден опрокинувшийся на бок длинномер, а также легковой автомобиль, получивший серьезные повреждения, особенно со стороны водителя. По словам очевидцев, в результате столкновения скончался один из автомобилистов. Также пользователи высказали свое предположение о причинах произошедшего.
‒ В аварии на кузбасской трассе Пинигино-Плотниково погиб человек. Авария произошла из-за разрыва переднего колеса грузовой машины, ‒ рассказал автор видеозаписи в Сети.
На момент выхода новости все обстоятельства данного ДТП устанавливаются, информация уточняется.
Видео: Telegram / Инцидент Кузбасс
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