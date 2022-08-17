Соцсети: девочка-подросток спрыгнула с балкона в кузбасском городе

О происшествии сообщили в социальных сетях жители Березовского. Кузбассовцы рассказали, что якобы стали свидетелями того, как девочка-подросток спрыгнула с балкона одного из домов на проспекте Ленина. По словам горожан, девушка заявила, что таким образом она решила покинуть квартиру.

‒ Говорит: я просто сбежала из дома, ‒ рассказали очевидцы.

На снятых березовчанами кадрах видно, что юная горожанка свешивается с балкона, после чего спрыгивает на асфальт, где ее уже ожидает приятельница. Судя по видео, девочка-подросток серьезных травм не получила.

Обстоятельства произошедшего выясняются.