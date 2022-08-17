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Соцсети: девочка-подросток спрыгнула с балкона в кузбасском городе

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Фото:  

В Кемеровской области с высоты спрыгнула юная девушка, которая хотела выйти из дома, о чем заявили пользователи Сети.

О происшествии сообщили в социальных сетях жители Березовского. Кузбассовцы рассказали, что якобы стали свидетелями того, как девочка-подросток спрыгнула с балкона одного из домов на проспекте Ленина. По словам горожан, девушка заявила, что таким образом она решила покинуть квартиру.

‒ Говорит: я просто сбежала из дома, ‒ рассказали очевидцы.

На снятых березовчанами кадрах видно, что юная горожанка свешивается с балкона, после чего спрыгивает на асфальт, где ее уже ожидает приятельница. Судя по видео, девочка-подросток серьезных травм не получила.


Обстоятельства произошедшего выясняются.

Видео: ВКонтакте / Подслушано в Березовском | Кузбасс

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