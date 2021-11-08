Соцсети: дерево угрожает жизни прохожих в центре Кемерова

Об опасности, которая подстерегает горожан в районе улицы Ворошилова, 16А, кемеровчанин рассказал в сообществе во "ВКонтакте".
– Уже несколько месяцев так висит дерево. Снег нападает и упадет кому-нибудь на голову, – выразил беспокойство подписчик паблика.
Однако в комментариях некоторые зрители поста указали, что ствол и ветви не рухнут, поскольку "макушка уперта в землю". А вот другие зрители выразили пессимистичное мнение, что реакцию от властей следует ожидать только после того, как на указанном участке произойдет травмирование или трагедия.
Фото: Инцидент Кемерово
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