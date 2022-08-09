Соцсети: человек выпал из окна на козырек подъезда в кузбасском городе

Сегодня, 9 августа, ленинск-кузнечане заявили, что из окна дома на проспекте Ленина якобы выпал человек. По словам горожан, пострадавший приземлился на козырек подъезда

‒ ...сегодня произошла трагедия! Упал парень с окна на козырек, ‒ гласит сообщение очевидцев.

Кроме того, свидетели происшествия поделились снимком, на котором можно разглядеть на козырьке подъезда некий объект, напоминающий человеческую голову. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Журналист AVOKADO обратился в кузбасский Следком и Кемеровский областной центр медицины катастроф за официальным комментарием. Информация об инциденте выясняется и уточняется.