Соцсети: человек сорвался с крыши высотного дома в Кузбассе

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Фото:  

В социальных сетях появилась информация, что мужчина упал с высоты жилого дома в кузбасском городе.

Сегодня в субботу, 30 апреля, в Telegram-канале "Подслушано Осинники и Калтан" появилась информация, что утром около 8:00 с дома №2 на улице Советская человек упал с крыши. Предположительно, смертельный инцидент произошел в Осинниках.


По данным очевидцев, неподалеку от места трагедии расположен магазин. Они также указали, что на место приезжали медики и бойцы Росгвардии. Иные подробности не разглашаются.


На опубликованных кадрах видно, что у пристройки возле строения повреждена кровля, а рядом с ней лежит черный рюкзак и что-то похожее на человеческое тело, накрытое светлой тканью.

Да!
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