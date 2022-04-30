Соцсети: человек сорвался с крыши высотного дома в Кузбассе

Сегодня в субботу, 30 апреля, в Telegram-канале "Подслушано Осинники и Калтан" появилась информация, что утром около 8:00 с дома №2 на улице Советская человек упал с крыши. Предположительно, смертельный инцидент произошел в Осинниках.

По данным очевидцев, неподалеку от места трагедии расположен магазин. Они также указали, что на место приезжали медики и бойцы Росгвардии. Иные подробности не разглашаются.

На опубликованных кадрах видно, что у пристройки возле строения повреждена кровля, а рядом с ней лежит черный рюкзак и что-то похожее на человеческое тело, накрытое светлой тканью.