Соцсети: большегруз сбил 10-летнюю девочку в Кузбассе

Сегодня, 18 августа, в социальных сетях появилось видео, на котором оказались запечатлены последствия автоаварии, якобы произошедшей в Яшкино два дня назад. По словам кузбассовцев, проезжавший по улице Советской большегруз совершил наезд на ребенка.

‒ ...сбили девочку 10 лет. Она выбежала из-за автобуса, водитель большегруза ее вовремя не заметил, ‒ заявили очевидцы.

Журналист AVOKADO обратился за подробностями в УГИБДД по Кузбассу. Информация уточняется.