Соцсети: автомобилист в Новокузнецке сбил ребенка на пешеходном переходе

Как сообщается в одном из кузбасских сообществ в социальной сети Instagram ("Инцидент Новокузнецк"), ДТП произошло на улице Тольятти. Автор публикации рассказала, что водитель на высокой скорости наехал на маленькую девочку, когда та переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

– Когда уже поставят светофор? – задалась вопросом интернет-пользователь.

Судя по кадрам, которые предоставила свидетель происшествия, на месте аварии работают медики. Подробности произошедшего уточняются.