В Сети сегодня утром в 9:54 появилась информация, что в Новокузнецке под колеса машины угодил пешеход на скейтборде. На опубликованных кадрах видно, что на место происшествия прибыла машина скорой помощи, возле которой скопились люди.

– Недавно у Бриза машина сбила скейтера, – сказано в посте.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в региональную ГИБДД, где заявили, что сигналов о подобных авариях сегодня и в минувшие дни не поступало. Можно предположить, что участники смогли разобраться на месте инцидента без вмешательства стражей закона, а это значит, что серьезных травм никто не получил.