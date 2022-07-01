Соцсети: автомобилист сбил скейтера на "зебре" в Новокузнецке

0
Фото:  

На юге Кузбасса водитель совершил наезд на пешехода, который решил проехаться по проезжей части на скейте. Об инциденте рассказали очевидцы в соцсетях.

В Сети сегодня утром в 9:54 появилась информация, что в Новокузнецке под колеса машины угодил пешеход на скейтборде. На опубликованных кадрах видно, что на место происшествия прибыла машина скорой помощи, возле которой скопились люди.

– Недавно у Бриза машина сбила скейтера, – сказано в посте.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в региональную ГИБДД, где заявили, что сигналов о подобных авариях сегодня и в минувшие дни не поступало. Можно предположить, что участники смогли разобраться на месте инцидента без вмешательства стражей закона, а это значит, что серьезных травм никто не получил.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37747

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined