Соцсети: автомобиль сбил человека возле одной из школ в Новокузнецке

Новокузнечане рассказали в социальных сетях о том, что горожанин попал под колеса автомобиля в Куйбышевском районе. По словам очевидцев, пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован.

– На 8 школе сбили пешехода, тяжелое состояние, увезли в больницу, – заявили пользователи Сети.

Также жители южной столицы Кузбасса разместили фотографию, якобы сделанную на месте происшествия. На снимке видны автомобили полиции и выставленный знак аварийной остановки.

Обстоятельства инцидента выясняются.