Соцсети: автомобиль сбил человека возле одной из школ в Новокузнецке

Новокузнечане рассказали в социальных сетях о том, что горожанин попал под колеса автомобиля в Куйбышевском районе. По словам очевидцев, пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован.
– На 8 школе сбили пешехода, тяжелое состояние, увезли в больницу, – заявили пользователи Сети.
Также жители южной столицы Кузбасса разместили фотографию, якобы сделанную на месте происшествия. На снимке видны автомобили полиции и выставленный знак аварийной остановки.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Фото: ВКонтакте / ДТП Новокузнецка
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