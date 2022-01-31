Соцсети: автобус слетел с дороги из-за засмотревшейся TikTok новокузнечанки

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Очевидцы обвинили в аварии водителя пассажирского автобуса из южной столицы Кузбасса, которая якобы "зависала" в социальной сети во время движения.

Пользователи социальных сетей сообщили об инциденте, произошедшем в Новокузнецке на дороге в поселок Абагур-Лесной: пассажирский автобус №56 съехал в кювет. Очевидцы заявили, что ДТП случилось из-за девушки-водителя, которая отвлекалась от дороги на ролики в TikTok. Кроме того, по словам пассажиров, на дороге не было машин, которые могли бы подрезать общественный транспорт.

‒ Водители часто очень тиктоки смотрят в телефоне на коленке, еще и наушники в ушах (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ отметили комментаторы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.


Чрезмерной любовью к социальным сетям ранее "отличился" водитель маршрутки в Кемерове.

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