Пользователи социальных сетей разместили видео, якобы снятое в Кузбассе. На ролик попал момент конфликта, который устроил автомобилист с бригадой скорой помощи. Мужчина воспрепятствовал проезду медиков во двор и настаивал, что они должны пропустить его из-за того, что он находился якобы в своей полосе. Врачи попросили водителя уступить им, так как торопились на вызов, но тот продолжил конфликт на повышенных тонах. При этом происходящее мужчина снимал на видео, которое затем попало в Сеть.

Поведение автолюбителя вызвало шквал критики от комментаторов.

‒ "Нормальный водитель без базара скорую пропустит!", "Надеюсь , что когда нибудь все водители просто возьмут за правило "пропускать скорую помощь в любых ситуациях!!!", ведь они едут спасать чью-то жизнь…", "Штрафовать надо ощутимо или судить за угрозу жизни" (стиль авторов сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написали возмущенные пользователи.

Кроме того, некоторые кузбассовцы отметили, что карета "скорой" не имеет преимущества в движении без включенного звукового и проблескового сигнала, однако снявший видео мужчина должен был предусмотреть последствия своего поведения для пациента, который мог не дождаться помощи вовремя.

Город, в котором произошел данный инцидент, не уточняется.