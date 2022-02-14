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Соцсети: агрессивный водитель создал препятствие для "скорой" в Кузбассе

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Жители Кемеровской области возмутились поведением неизвестного, устроившего скандал с медиками.

Пользователи социальных сетей разместили видео, якобы снятое в Кузбассе. На ролик попал момент конфликта, который устроил автомобилист с бригадой скорой помощи. Мужчина воспрепятствовал проезду медиков во двор и настаивал, что они должны пропустить его из-за того, что он находился якобы в своей полосе. Врачи попросили водителя уступить им, так как торопились на вызов, но тот продолжил конфликт на повышенных тонах. При этом происходящее мужчина снимал на видео, которое затем попало в Сеть.


Поведение автолюбителя вызвало шквал критики от комментаторов.

‒ "Нормальный водитель без базара скорую пропустит!", "Надеюсь , что когда нибудь все водители просто возьмут за правило "пропускать скорую помощь в любых ситуациях!!!", ведь они едут спасать чью-то жизнь…", "Штрафовать надо ощутимо или судить за угрозу жизни" (стиль авторов сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написали возмущенные пользователи.

Кроме того, некоторые кузбассовцы отметили, что карета "скорой" не имеет преимущества в движении без включенного звукового и проблескового сигнала, однако снявший видео мужчина должен был предусмотреть последствия своего поведения для пациента, который мог не дождаться помощи вовремя.


Город, в котором произошел данный инцидент, не уточняется.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

Да!
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