Социальная газификация населения началась в Кемеровской области

Согласно данным властей, под программу попадут 5 740 домовладений, расположенных 20 населенных пунктах. Речь идет о Кемерове, Новокузнецке, Юрге, части сел Новокузнецкого района, а также некоторых сел Кемеровского, Юргинского и Топкинского округов. При этом бесплатно газопровод подведут только к участку, остальное будет зависеть от владельцев частных домов.

- Внутреннюю сеть газопотребления от границы земельного участка к дому и внутридомовое газовое оборудование собственник будет оплачивать сам. При этом стоимость монтажа будет зависеть от мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий домовладельца, - говорится в сообщении кузбасского правительства.

В ближайшее время представители газораспределительных организаций совместно с членами муниципальных штабов по газификации проведут поадресный опрос граждан для разработки отдельных планов работ.

В начале июня власти сообщали, что за четыре года подключиться к газопроводу смогут около 15 тысяч семей в Кемеровской области.