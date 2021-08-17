Социальная газификация населения началась в Кемеровской области

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Правительство Кемеровской области объявило начало программы социальной газификации населения. Догазификация затронет несколько тысяч частных домовладений.

Согласно данным властей, под программу попадут 5 740 домовладений, расположенных 20 населенных пунктах. Речь идет о Кемерове, Новокузнецке, Юрге, части сел Новокузнецкого района, а также некоторых сел Кемеровского, Юргинского и Топкинского округов. При этом бесплатно газопровод подведут только к участку, остальное будет зависеть от владельцев частных домов.

- Внутреннюю сеть газопотребления от границы земельного участка к дому и внутридомовое газовое оборудование собственник будет оплачивать сам. При этом стоимость монтажа будет зависеть от мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий домовладельца, - говорится в сообщении кузбасского правительства.

В ближайшее время представители газораспределительных организаций совместно с членами муниципальных штабов по газификации проведут поадресный опрос граждан для разработки отдельных планов работ.


В начале июня власти сообщали, что за четыре года подключиться к газопроводу смогут около 15 тысяч семей в Кемеровской области.

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