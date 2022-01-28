Сотрясение мозга: новокузнечанин попал под суд за нападение на полицейских

По версии следствия, правоохранители подозревали 26-летнего новокузнечанина в сбыте психотропных веществ. Во время задержания мужчина оказал сопротивление и напал на двоих полицейских, нанеся им удары. Один из силовиков получил сотрясение головного мозга, а второй – кровоподтек на лице.

Новокузнечанина доставили в отдел и возбудили в отношении него уголовное дело. Свою вину мужчина не признал, со следствием не сотрудничал, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.