Сотрудницы администрации Кузбасса смогут раньше уходить с работы

Сегодня, 12 мая, в электронном бюллетене правительства Кузбасса вышло постановление, согласно которому работницы обладминистрации, воспитывающие несовершеннолетних детей, будут работать по пятницам с 08:30 до 15:00 с сохранением среднего заработка. При этом не имеет значения, родной ли ребенок, или принятый под опеку или попечительство.

Также в документе сообщается, что руководителям органов государственной власти региона, местного самоуправления, а также всех организаций тоже рекомендуется рассмотреть предоставление сотрудницам с детьми сокращенной рабочей недели.

Действовать данная мера будет с 01 июня по 31 августа текущего года.