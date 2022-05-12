Сотрудницы администрации Кузбасса смогут раньше уходить с работы

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Власти Кемеровской области приняли решение сократить рабочую неделю для некоторых женщин.

Сегодня, 12 мая, в электронном бюллетене правительства Кузбасса вышло постановление, согласно которому работницы обладминистрации, воспитывающие несовершеннолетних детей, будут работать по пятницам с 08:30 до 15:00 с сохранением среднего заработка. При этом не имеет значения, родной ли ребенок, или принятый под опеку или попечительство.


Также в документе сообщается, что руководителям органов государственной власти региона, местного самоуправления, а также всех организаций тоже рекомендуется рассмотреть предоставление сотрудницам с детьми сокращенной рабочей недели.


Действовать данная мера будет с 01 июня по 31 августа текущего года.

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