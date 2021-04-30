Сотрудницы администрации Кузбасса будут работать по сокращенному графику

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Власти утвердили сокращенные рабочие дни в летние пятницы для сотрудниц администрации правительства Кузбасса, имеющих несовершеннолетних детей. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Цивилев.

Согласно документу, опубликованному на сайте обладминистрации, ее сотрудницы смогут уходить домой на несколько часов раньше мужчин по пятницам с 1 июня по 31 августа.

– Установить в период с 01.06.2021 по 31.08.2021 для работниц Администрации Правительства Кузбасса, воспитывающих несовершеннолетних детей,... продолжительность рабочего дня в пятницу с 8.30 до 15.00, – говорится в постановлении.

Также отмечается, что сокращение рабочих часов не должно отразиться на зарплате: власти оставили за женщинами сохранение среднего заработка.


Кроме того, руководству других органов государственной и муниципальной власти и предпринимателям рекомендуется также разрешить сотрудницам, имеющим детей, раньше заканчивать работу в летний период.

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