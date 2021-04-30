Сотрудницы администрации Кузбасса будут работать по сокращенному графику

Согласно документу, опубликованному на сайте обладминистрации, ее сотрудницы смогут уходить домой на несколько часов раньше мужчин по пятницам с 1 июня по 31 августа.

– Установить в период с 01.06.2021 по 31.08.2021 для работниц Администрации Правительства Кузбасса, воспитывающих несовершеннолетних детей,... продолжительность рабочего дня в пятницу с 8.30 до 15.00, – говорится в постановлении.

Также отмечается, что сокращение рабочих часов не должно отразиться на зарплате: власти оставили за женщинами сохранение среднего заработка.

Кроме того, руководству других органов государственной и муниципальной власти и предпринимателям рекомендуется также разрешить сотрудницам, имеющим детей, раньше заканчивать работу в летний период.