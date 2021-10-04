Сотрудница кузбасского салона связи получила условный срок за разглашение информации о клиентах

Следствие установило, что 21-летняя новокузнечанка с сентября по октябрь 2020 года предоставляла сведения о телефонных соединениях абонентских номеров третьим лицам. За денежное вознаграждение, обещанное на одном из интернет-каналов, она высылала заказчику детализацию разговоров некоторых клиентов. Нужную информацию женщина брала из базы данных, к которой имела доступ.

О деятельности сотрудницы салона стало известно правоохранительным органам, после чего были возбуждены уголовные дела по четырем статьям. Новокузнечанка сотрудничала со следствием и признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Отмечается, что заказчик, которому новокузнечанка передавала данные, не был установлен.