Сотрудница кузбасского салона связи получила условный срок за разглашение информации о клиентах

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Жительница Кемеровской области, работавшая в салоне связи, передавала личные данные клиентов третьим лицам, за что получила условный срок.

Следствие установило, что 21-летняя новокузнечанка с сентября по октябрь 2020 года предоставляла сведения о телефонных соединениях абонентских номеров третьим лицам. За денежное вознаграждение, обещанное на одном из интернет-каналов, она высылала заказчику детализацию разговоров некоторых клиентов. Нужную информацию женщина брала из базы данных, к которой имела доступ.


О деятельности сотрудницы салона стало известно правоохранительным органам, после чего были возбуждены уголовные дела по четырем статьям. Новокузнечанка сотрудничала со следствием и признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.


Отмечается, что заказчик, которому новокузнечанка передавала данные, не был установлен.

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