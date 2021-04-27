Сотрудница кемеровской школы избила ученика

Как отмечает автор съемки, потасовка произошла 26 апреля в школе №50. Кроме того, в Сети пользователи заверили, что охранница начала ругаться на ребенка из-за того, что тот щелкал семечки в школе.

Судя по кадрам, момент драки удалось снять одноклассники мальчика, которые стояли в стороне с включенными камерами на телефонах. На видео можно услышать, что сотрудница школы оскорбительно выражается в адрес ребенка и наносит удары.

Оперативный комментарий от Министерства образования и науки Кузбасса по данному вопросу получить не удалось, сообщает VSE42.Ru.