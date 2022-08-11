Сотрудница кемеровского магазина раскрыла схему ювелирного вора

В социальных сетях появилась информация, что 10 августа посреди дня неизвестный злоумышленник едва не вынес дорогостоящие украшения из из ювелирного магазина, расположенного в кемеровском ТЦ "Променад-1".

По словам автора сообщения, сначала молодой человек попросил у продавца две цепи, чтобы примерить на себя, а после он начал забалтывать сотрудницу магазина, чтобы отвлечь ее от своего злого умысла. Так, похититель во время диалога попытался сделать подмен украшений: он достал из кармана другую цепь и вернул ее консультанту вместо подлинной, стоимость которой равна 150 тысячам рублей.

– Факт хищения удалось предотвратить благодаря внимательности продавца. Она заметила подмену и попросила отдать цепь, что принадлежит ювелирному салону. Парень долго сопротивлялся, доказывая, что цепь его. Но консультант настояла показать бирку и, тем самым, был очевиден факт подмены (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – сказано в тексте поста во "ВКонтакте".

По итогу горожанину пришлось покинуть торговую точку со своей цепью. Отмечается, что мужчина во время проведения махинации вел себя весьма уверенно.