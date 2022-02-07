Сотрудница банка в Кузбассе использовала данные клиентов для обогащения

Несколько киселевчан обратились в полицию в феврале и марте 2021 года. Они заявили, что от их имени были оформлены кредитные карты, с которых затем были сняты деньги. Проверка выявила, что незаконной деятельностью занималась менеджер банка. Пользуясь своим служебным положением, 35-летняя местная жительница оформила восемь кредиток, используя данные клиентов. После этого она обналичила около 200 000 рублей, которые затем потратила.

Сейчас уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража" направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.