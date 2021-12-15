Сотрудники ЗАГСа раскрыли самые необычные имена новорожденных кузбассовцев

Согласно предварительным данным статистики ЗАГСа Кузбасса, в 2021 году жители региона подходили к выбору имен для младенцев творчески. Так, девочек называли Дженнифер, Веста, Ино, Лиса, Веста, Ясна. Мальчиков ‒ Лукас, Тимолай, Мир, Еуген Евгений. Кроме того, некоторые дети получили двойные имена: Александра-Богдана, Раиса-Дарина, Маргарита-Николь, Руслан-Иван и Семен-Тихон.

Девочек чаще всего называли София, Милана, Варвара, Виктория, Ева, Полина и Анна. Мальчики же получали имя Артем, Александр, Матвей, Михаил и Иван.