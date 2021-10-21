Сотрудники УЕЗТУ объяснили особенности работы валидаторов в Кемерове

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Специалисты УЕЗТУ областной столицы рассказали, почему валидаторы не выдают бумажные билеты.

Пассажиры кемеровских автобусов, в которых недавно установили валидаторы, заинтересовались возможностью подтверждения проезда, оплаченного бесконтактным способом. На вопрос ответили сотрудники УЕЗТУ города Кемерово, сообщив, что перевозчик имеет право не выдавать билет в привычном бумажном варианте.

‒ Соответствующие изменения внесены в действующее законодательство еще в 2019 году, в соответствии с которым, при осуществлении расчетов с использованием валидатора, перевозчик вправе не выдавать кассовый чек (билет) на бумажном носителе, при этом пассажир имеет право получить кассовый чек (билет) в электронном виде на электронную почту, ‒ сообщают в пресс-службе городского УЕЗТУ.

Для получения электронного билета необходимо воспользоваться мобильным приложением "Транспортная карта" или зарегистрироваться в личном кабинете автоматизированной оплаты проезда. Билет будет направлен на электронную почту, которую пользователь укажет при регистрации.


Чтобы подтвердить оплату проезда, пассажир должен приложить карту или мобильный телефон, с помощью которых была проведен платеж, к терминалу проверяющего.


Ранее редакция AVOKADO писала о проценте неработающих валидаторов в автобусах Кемерова.

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