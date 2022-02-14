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Сотрудники станции скорой помощи в Кемерове попросили губернатора вернуть уволенного главврача

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Более 100 сотрудников ГБУЗ "Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи" обратились к губернатору Кузбасса с просьбой вернуть на должность главного врача Сергея Киреева, ранее занимавшего этот пост. Под обращением поставили подписи более 100 человек.

Сотрудники скорой помощи уверены, что Киреева сняли с должности неправомерно.

– С середины июля этого года у нас нет руководителя, никто не спускается на землю с "небес". Сергей Николаевич отработал на скорой 30 лет. Человек, знающий все нюансы работы скорой помощи, участвовал и принимал решения при ликвидации трагедии "Зимней Вишни", затем пришла пандемия COVID-19, где благодаря его организаторским способностям, совместно с коллективом решал вопросы по исключению заболеваемости внутри коллектива, работавший круглосуточно (сохранен язык оригинала – прим. ред.), – говорится в обращении на имя Цивилева.

Работники станции скорой помощи уверены, что их "никто не слушает и не слышит", в то же время, как подчеркивается в обращении, Сергей Киреев всегда защищал интересы дела, являясь неравнодушным человеком к нуждам как пациентов, так и самих сотрудников.

– В отличие от теперешнего руководства он (С.Киреев – прим ред.) был доступен всегда, дверь его кабинета всегда была открыта, круглосуточно для любого сотрудника был доступен по телефону… А мы вообще-то люди, которые здесь живут и работают. А работать с руководителем, который является грамотным и ответственным, вдвойне легче (сохранен язык оригинала – прим. ред.), – говорится в обращении сотрудников станции скорой помощи.

В письме губернатору врачи также отмечают, что теперь вынуждены адресовать свои вопросы региональному Минздраву, отмечая, что "нет элементарной даже эмоциональной поддержки".

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