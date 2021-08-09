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Сотрудники новокузнецкого ГИБДД всю неделю будут проверять автомобилистов

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Полицейские, следящие за дорожной ситуацией в южной столице Кузбасса, развернули профилактическую операцию, которая продлится семь дней.

Всю текущую неделю – с 9 по 15 августа – в Новокузнецке сотрудники ГИБДД в рамках профилактического мероприятия будут следить за тем, как водители соблюдают правила проезда перекрестков. Основными задачами и целями операции силовиков являются: предотвращение ДТП, происходящих из-за нарушения маневрирования и правил проезда дорожных пересечений, а также снижение тяжести последствий аварий, происходящих при подобных обстоятельствах.

- Работа Госавтоинспекции будет усилена в период профилактического мероприятия, - подчеркнули в ГИБДД Новокузнецка.

Всего, как отметили в полиции, с начала 2021 года в Новокузнецке из-за нарушения указанных правил в городе произошло 43 ДТП. В сравнении с прошлым годом, как указали правоохранители, соответствующий показатель возымел «положительную» динамику, значительно превысив количество случаев аналогичного периода 2020 года.


Силовики также обратились к новокузнечанам-водителям с напоминанием о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

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