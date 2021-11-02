Сотрудники Минстроя рассказали о готовности первых объектов культурного кластера в Кемерове

Сообщается, что общая готовность объектов образовательного комплекса – от 97 до 100%. Сам комплекс при этом состоит из:

Корпуса Хореографической академии на 150 учащихся с интернатом и учебным театром.

Корпуса Средней специальной музыкальной школы с концертным залом и интернатом для 75 учащихся.

Общеобразовательной школы с бассейном на 300 человек.

На территории комплекса также завершено озеленение: уложено 27 694 кв. метров рулонного газона, посеяно еще 3 790 кв. метров. Высажено 184 лиственных дерева, 19 хвойных и 305 кустарников, сообщают представители Минстроя в официальном Instagram-аккаунте.



В настоящий момент формируется пакет документов на ввод комплекса в эксплуатацию.

Ранее редакция AVOKADO писала о ходе строительства объектов образовательного комплекса.