Сотрудники Минстроя рассказали о готовности первых объектов культурного кластера в Кемерове

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Региональный Минстрой обозначил степень готовности образовательных объектов культурного кластера, который создается в областной столице.

Сообщается, что общая готовность объектов образовательного комплекса – от 97 до 100%. Сам комплекс при этом состоит из:

  • Корпуса Хореографической академии на 150 учащихся с интернатом и учебным театром.
  • Корпуса Средней специальной музыкальной школы с концертным залом и интернатом для 75 учащихся.
  • Общеобразовательной школы с бассейном на 300 человек.

На территории комплекса также завершено озеленение: уложено 27 694 кв. метров рулонного газона, посеяно еще 3 790 кв. метров. Высажено 184 лиственных дерева, 19 хвойных и 305 кустарников, сообщают представители Минстроя в официальном Instagram-аккаунте.

В настоящий момент формируется пакет документов на ввод комплекса в эксплуатацию.


Ранее редакция AVOKADO писала о ходе строительства объектов образовательного комплекса.

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