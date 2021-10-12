Сотрудники МЧС предупредили кузбассовцев об окончании сезона навигации

Последнее воскресенье этого месяца завершит навигацию в Кузбассе. Уже с 31 октября передвижение по воде на маломерных судах будет запрещено, а нарушившие закон судоводители будут привлечены к административной ответственности. Отмечается, что наказание понесут и руководители баз-стоянок, которые допустили выход судов на воду.

– Несоблюдение установленных правил влечет наложение штрафа в размерах от 5000 до 10000 рублей как на физических, так и на юридических лиц. Исключительное право на управление плавательным средством имеют только некоторые категории граждан, – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Сотрудники министерства подчеркнули, что до начала следующего сезона будет прекращена и аттестация граждан на право управления маломерным судном.